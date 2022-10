FIABCI Award 2022: Das sind die preisgekrönten Projekte

Die Gewinner des FIABCI Prix d’Excellence Austria stehen fest. Aus 45 eingereichten Projekten wählte eine interdisziplinär besetzte Jury die Siegerprojekte in fünf Kategorien. "Die schwierigste Entscheidung für die Jury war es allerdings, sich für jeweils einen Gewinner pro Kategorie zu entscheiden: „Jedes einzelne der fünfzehn Projekte, die es ins Finale geschafft haben, steht für österreichischen Innovationsgeist“, betont Hannes Horvath, Jury-Vorsitzender des FIABCI Prix d’Excellence Austria. „Sie alle haben Gebäude geschaffen, die den Menschen und nicht nur die Technik in den Mittelpunkt stellen und dabei trotzdem vorbildlich Aspekte der Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und zukunftsweisender Technologien realisierten.“

Die herausragenden, österreichische Immobilienprojekte wurden am Donnerstagabend mit dem "Immobilien-Oscar" ausgezeichnet. Im Rahmen einer vierstündigen Gala in der Grand Hall am Erste Campus in Wien wurden die Gewinner gekürt und von der Immobilienbranche gefeiert.