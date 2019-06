Expertentipps zum Thema Grill, Glut und Garzeit

Bevor mit dem Grillen überhaupt begonnen werden kann, muss der richtige Standort ausgewählt werden. Dieser sollte einerseits einen stabilen Untergrund bieten und andererseits nicht den Nachbarsgarten oder den eigenen Wohnraum verrauchen. Die Feuerwehr rät, genügend Abstand zu Hecke, Bäumen, Grundstücksgrenze und auch zum eigenen Haus einzuhalten. Kinder und Haustiere sind vom Griller unbedingt fernzuhalten. Auf Balkonen und Terrassen zu grillen birgt durch die engen Platzverhältnisse und die Nähe zum Wohnhaus noch mehr Gefahren. Hier sind zudem regionale Vorschriften und die Regeln aus Mietvertrag oder Hausordnung zu beachten.

Löschhilfe

Bevor der Griller angeheizt wird, sollte ein Wasserschlauch, ein Feuerlöscher oder ein Wasserkübel bereitstehen. „Ist das Gras trocken, genügt ein Funkenflug. In Kombination mit einem Windstoß kann sehr schnell ein Flurbrand entstehen“, erklärt Seyfert. In diesen Fällen sei sofort die Feuerwehr (122) zu verständigen. Das Entzünden von Grill- oder Lagerfeuern in der freien Natur, besonders im Wald, ist fast überall in Österreich verboten – fragen Sie zuvor unbedingt bei Stadt, Gemeinde oder Bezirkshauptmannschaft nach erlaubten Grillplätzen und -zeiten.

Kein Brandbeschleuniger