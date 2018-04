ETHOUSE Award: Alte Bausubstanz neu belebt

Qualitativ hochwertige Sanierungen alter Bausubstanz sind eine aufwendige Sache. Um Projekte dieser Art vor den Vorhang zu holen, zeichnet die ARGE Qualitätsgruppe Wärmedämmsysteme diese mit dem ETHOUSE Award aus. Der Preis würdigt heuer zum neunten Mal Sanierungen in den Kategorien „Wohnbau“, „Einfamilienhaus“, und „Dienstleistung“. Die Auszeichnung geht sowohl an Architekten als auch an verarbeitende Betriebe.