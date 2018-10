Etagerie und Grätzelhotel: Unterkünfte der anderen Art

Betreiber von „etagerie“ ist Urbanauts Hospitality mit der Geschäftsführerin Theresia Kohlmayr (Foto oben). Sie bieten Touristen außergewöhnliche Hotels. Diesen Ansatz setzten die Hotelbetreiber bereits mit den „grätzlhotels“ in Wien um. Dabei wurden leer stehende Geschäftslokale renoviert und als servicierte Apartments wieder eröffnet. Die grätzlhotels liegen zentral, etwa am Karmelitermarkt, am Meidlinger Markt oder im Grätzel Belvedere und sind von Bars, Cafés, Restaurants und Geschäften umgeben. Auch die Apartments in Linz befinden sich in der Nähe der Innenstadt, der Kunstmeile und am Donaupark. Für das Eintauchen in ein anderes Jahrzehnt müssen sich die Besucher allerdings Zeit nehmen, denn die Apartments werden erst ab einem Mindestaufenthalt von drei Nächten vermietet.