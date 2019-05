Erste eigene Wohnung mit 26

Beim Vergleich der 28 Mitgliedstaaten zeigen sich erhebliche Unterschiede. So wohnen im Norden Europas die wenigsten jungen Menschen noch bei ihren Eltern. In Dänemark sind es nur 3,2 Prozent der 25- bis 34-Jährigen, in Finnland 4,7 Prozent und in Schweden sind es durchschnittlich 6 Prozent. Die meisten Nesthocker gibt es in den südlichen und östlichen EU-Ländern.

Kroaten bleiben bis fast 32 daheim

Spitzenreiter ist Kroatien: Laut Eurostat-Daten zogen Söhne und Töchter in Kroatien im Jahr 2017 im Durchschnitt erst mit 31,9 Jahren aus dem Elternhaus aus. Auch in Italien und Malta hängen die Sprösslinge lange am Rockzipfel der Eltern, der durchschnittliche Erwachsene verlässt erst mit über 30 Jahren das „ Hotel Mama“. Besonders früh hingegen verlassen die Skandinavier ihr Elternhaus.

Söhne nutzen Hotel Mama länger