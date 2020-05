Ein Weingut als Flasche

Das neue Aushängeschild des alteingesessenen Familienbetriebs ist aus jeder Richtung zu sehen. Christoph Haas hat das Büro- und Degustationsgebäude der Familie Kolkmann direkt an die Hauptstraße in Fels am Wagram gebaut. „Von Wien kommend blickt man auf den zweigeschoßigen Bürotrakt. Fährt man von Krems aus zu, sieht man den Verkostungsraum“, sagt der Architekt.

Eigentlich hätte es anders kommen sollen. Ursprünglich wollten die Bauherren weiter hinten auf dem Grundstück, seitlich an die Privathäuser anbauen. „Das war völlig verkehrt. Wir haben das neue Gebäude nach vorne an die Bundesstraße gestellt, sodass es von Weitem sichtbar ist. Auch wenn dort der private Garten der Familie war“, sagt Haas.

Das Ergebnis: Ein Gebäuderiegel, der wie eine Flasche in der Landschaft liegt. Die Durchfahrt bildet das „Tor“ zur dahinter liegenden Produktion, dem Lager und den Wohnhäusern. Der Flaschenhals beherbergt den rundum verglasten Degustationsraum, in dem 45 Personen Platz finden. Im Flaschenbauch befinden sich Büros auf zwei Ebenen. Weil der Wagram eine Nussregion ist, wurde das Mobiliar vorwiegend aus heimischem Nussholz gefertigt. Eine Aluverbundplatte bildet die Außenhaut. Besonders markant sind die verschiedenen Fugenbreiten. „Diese sollen die Schichtungen des Wagrams bzw. die Topografie des umlaufenden Geländes symbolisieren“, sagt Haas.