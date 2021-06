Ein Hotel für Urlauber und Flüchtlinge

Bau- und Umbauwillige können beim „Wohn & Bau Café“ in einem persönlichen Ambiente mit Architekten über ihre Anforderungen und Wünsche für das ideale Eigenheim sprechen. Die Auftraggeber in spe können verschiedene Büros und deren Arbeitsweise kennenlernen. Der erste Termin ist am 27. Februar von 18 bis 20 Uhr in Wien. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und nur mit Anmeldung unter baucafe@ig-architektur.at möglich. www.ig-architektur.at