"Echt sein" im Haus Jausern: Ein erdiges Hotel in Saalbach

Interior von Studio Riebenbauer

Diesen Anforderungen wurden Franz Riebenbauer und Almut Becvar mehr als gerecht. „Die Wildheit des Glemmtals sollte im Hotel spürbar sein“, erzählen die beiden Interiordesigner. Bereits im Eingangsbereich lässt ein imposanter Stein die Kraft des Ortes spüren. Aus Rücksicht auf die Umgebung wurden vorhandene Materialien wieder verwendet und sichtbar gemacht. So wurden aus großen Steinen aus dem Erdreich eben Designelemente im ganzen Haus. Das Riebenbauer-Design-Duo: „Der konzeptionelle Faden hieß ’Echt sein’. Für uns bedeutet das die Verwendung ehrlicher Materialien – und diese dann auch so zu belassen wie sie sind. Roh, natürlich. Holz ist Holz. Stein ist Stein. Ein Interior, das zur Landschaft passt, bodenständig, minimalistisch. Auf eine entspannte Art und Weise erdig. Ein Platz, um einfach zu sein – sich wohlzufühlen.“ Genau das kann man ab 15. Dezember dann in 31 individuell gestalteten Urlaubsräumen mit klingenden Namen wie Freigeist oder Weitblicker. Die Gastgeber können den Start kaum erwarten: „Das Beste am Hotel sind die Begegnungen und Gespräche mit so vielen unterschiedlichen und interessanten Charakteren.“