DIY-Ideen mit Kork

Der Werkstoff ist im Wohnbereich vor allem als elastischer Bodenbelag bekannt. Die Rinde dieser speziellen Eiche wird aber auch zu feinem Papier verarbeitet, indem es auf einen Trägerstoff aufgebracht wird – dieses lässt sich schneiden, falten, bemalen und sogar nähen. „Das perfekte Material für kreative Deko-Objekte, praktische Helfer oder Accessoires mit individuellem Touch. Es ist wasserabweisend, was es zu einem perfekten Lederersatz macht“, schreibt Ingrid Moras, Autorin des Ratgebers „Dekorative Ideen aus Kork-Papier“. In dem Band, der in 23 Kapitel aufgeteilt ist, werden verschiedene Modelle wie Bilderrahmen, Pinnwände, Lampenschirme und Vasen, die mit dem natürlichen Material gestaltet sind, vorgestellt. Im Anhang gibt es Informationen zum Umgang mit dem Material sowie zu den Grundtechniken der Verarbeitung. Hier finden sich auch Vorlagen zu den gezeigten Modellen zum Nachmachen.