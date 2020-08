Dieses Design bringt Toskana-Flair ins Badezimmer

„Diese Arbeit reflektiert den Geschmack und die Farben des toskanischen Lebensstils.“ So beschreibt Hersteller Antoniolupi seinen neuen Waschtisch „Bolgheri“, entworfen vom Designbüro Gumdesign. Auch der Name passt. Ist er doch derselbe wie der eines Ortsteils der Provinz Livorno in der Toskana.

Ebenso ausgefallen wie das Design des frei stehenden Waschtischs ist die Materialkombination. Das Waschbecken aus sogenanntem „Crystalmood“ (einer hauseigenen Glas-Kreation von Antoniolupi) wird von einer Konstruktion aus Kork getragen. Wie das funktionieren soll? Ganz einfach: „Kork ist feuerabweisend, elastisch, leicht und fürchtet sich nicht vor Feuchtigkeit“, erklärt der Hersteller.