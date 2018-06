Die ungebetenen Gäste im Garten

Dieses Naturspektakel sieht vielleicht amüsant aus, der Boden- und Luftangriff ist aber weder für die menschliche noch für die tierische Partei angenehm. Unser Vorgehen dagegen gravierend. „Wir haben in den vergangenen 30 Jahren bis zu 82 Prozent der Biomasse selbst in Naturschutzgebieten verloren. Dieser Rückgang ist beängstigend. Wir sind am besten Weg, uns Schritt für Schritt von unseren Mitgeschöpfen zu befreien. Sowohl die Anzahl als auch die Insekten-Arten werden weniger, aber auch der Mensch wird darunter leiden. Es ist eine katastrophale Entwicklung“, warnt Entomologe Fritz Gusenleitner vom oberösterreichischen Landesmuseum. Ungestörte Outdoor-Aktivitäten verlangen daher kluge Vorgehensweisen, die unsere Insektenvielfalt schonen. Und die gibt es. Hier die kategorische Einteilung.

Wespen mögen Eiweiß

Um sie fernzuhalten, müssen Essensreste unmittelbar nach dem Konsum entfernt werden. „Ein Platz ohne zuckerhaltige Substanzen oder tierisches Eiweiß, mit dem sie ihre Nachkommen ernähren, ist für Wespen unattraktiv“, sagt Gusenleitner. Zwingende Voraussetzung: Lebensmittel abdecken, Getränke auch. Oder mit dem Strohhalm trinken, wie Harald Brugger, Ökotoxikologe von er Umweltberatung, untermauert. Kleinkindern sollte nach dem Essen Mund und Hände abgewischt werden. Präventiv würde zusätzlich das regelmäßige Beseitigen von Fallobst Wespen fernhalten. Für dauerhaften Schutz sorge zudem eine Wespennest-Attrappe beim Essplatz im Garten.