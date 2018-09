Die Mieterin bleibt die Miete schuldig. Was kann ich tun?

Ich habe meine Eigentumswohnung vermietet. Die Mieterin schuldet mir den Zins seit sechs Monaten. Nun hat sie die Schlüssel in das Postfach gelegt und mir in einem SMS mitgeteilt, dass sie die Wohnung zurückgibt, die Miete aber schuldig bleiben muss. Was kann ich tun?

Sie haben die Möglichkeit, die Ihnen schuldig gebliebene Miete gerichtlich einzuklagen. Dazu müssten Sie eine Mietzinsklage beim jeweiligen Bezirksgericht einbringen. Bleibt diese von der Mieterin unbeeinsprucht, wird der Zahlungstitel rechtskräftig und Sie hätten dann 30 Jahre Zeit, die festgestellte Forderung einzutreiben, etwa über eine Lohnpfändung.

Meine Tochter hat vor 16 Jahren einen Proberaum in einem Keller eines Altbaus angemietet. Die Wände waren damals mit Schaumstoffplatten als Schallschutz versehen. Nun will sie den Proberaum zurückgeben. Doch die Schaumstoffplatten sind mittlerweile zerbröselt. Ist meine Tochter verpflichtet, die Platten zu ersetzen?

Grundsätzlich gilt: ein Mietobjekt ist, wenn nichts anderes rechtswirksam vereinbart ist, in dem Zustand zurückzustellen, wie es übernommen wurde. Für eine durch den vertragsgemäßen Gebrauch bewirkte Abnützung muss der Mieter nicht aufkommen. Wenn sich diese Schaumstoffplatten nach 16 Jahren altersbedingt aufzulösen beginnen, wird dies keine Ersatzpflicht Ihrer Tochter auslösen.

Unser Vermieter hat das alte Schloss der Gemeinschaftsgarage, wo ich einen Stellplatz miete, ausgetauscht. Er hat aber keinen neuen Schlüssel dazu an die Mieter ausgegeben. Wer muss den neuen Schlüssel bezahlen?

Der Vermieter hat alles Erforderliche zu unternehmen, um den Mietern den vertragsgemäßen Gebrauch zu ermöglichen. Der Vermieter wird Ihnen aus meiner Sicht wohl einen Schlüssel zu Ihrem Mietobjekt zur Verfügung stellen oder den Zugang anderweitig gewährleisten müssen, wenn das Schließsystem auf Veranlassung des Vermieters getauscht wurde.