Die Babyboomer sind auf Wohnungssuche

Im ländlichen Raum steigt das Interesse am Erwerb von Einfamilienhäusern, das lässt die Preise steigen. In Salzburg ist praktisch kein Baugrund vorhanden. „Umwidmungen von Grün- in Bauland finden nur dann statt, wenn zwei Drittel geförderte Mietwohnungen errichtet werden“, zeigt Andreas Gressenbauer auf. In Kärnten ist ein Preisanstieg bei Wohnraum spürbar. Man muss mit Kaufpreisen um die 350.000 Euro für eine Neubauwohnung im Grünen mit drei bis vier Zimmern rechnen. In Klagenfurt und Villach ist das Wohnungsangebot zu gering.

Branche im Wandel

Der Präsident des Immobilienring macht sich aber auch jetzt schon Gedanken, was in den nächsten Jahren auf die Branche zukommt. „Auch wenn wir uns nach wie vor in einer Hochphase befinden, sollten wir uns überlegen, wie es in Zukunft weitergeht“, sagt Georg Spiegelfeld. Denn das Maklergeschäft werde sich mit der Digitalisierung erheblich verändern. Es werde darauf ankommen, wie es gelingt, in der Beratung von Kunden eine neue Rolle zu finden.