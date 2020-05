Die Alternative zur Jalousie

Häufig wird nur ein Teil des Fensters – besser ist die untere Hälfte – bedeckt, um den Lichteinfall nicht zu stark zu reduzieren. „Die gängigsten Modelle sind in Breiten von 45 und 67,5 Zentimetern im Handel erhältlich“, sagt Christian Gaggl. Eine im privaten Bereich noch wenig verbreitete Lösung sind Fensterfolien mit speziellen Funktionen. Das kann zum Beispiel ein Sichtschutz sein. Um Einblicke zu vermeiden, ist die Beschichtung mit einer spiegelnden Oberfläche versehen. In südseitigen Räumen und Dachgeschoßwohnungen kann es im Hochsommer unerträglich heiß werden. Für diesen Zweck gibt es Modelle, die der sommerlichen Erhitzung entgegenwirken. Die Folie ist in diesem Fall mit einer Metallschicht ausgestattet, welche das Licht reflektiert beziehungsweise absorbiert. Hersteller versprechen eine Reduktion der durch das Fenster eindringenden Wärme um 50 bis 80 Prozent, Blendungen können reduziert werden. Auch UV-Strahlen, die Möbel und Bodenbeläge ausbleichen, können durch einen Schutzfilm zu einem großen Teil ausgesperrt werden.