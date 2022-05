Design der Woche: Klassischer Kandelaber neu gedacht

Ein Klassiker neu gedacht. Der Kerzenständer T8 des Mailänder Designstudios De Vecchi 1935 wurde bereits 1947 auf der „Triennale“ Mailand ausgezeichnet. Das Original ist aus Sterling-Silber und in einer limitierten Auflage von 99 Stück pro Jahr erhältlich. Einen modernen Anstrich erhielt der geschwungene Kerzenhalter durch die Verwendung neuer Materialien, wie etwa Messing. Ein unverzichtbares Material für die Herstellung von versilberten Objekten ist auch die Basis der Neuinterpretation der Kollektion 273. MulT8 Ottone, so der Name des Modells, ist in Messing poliert und in diversen Farbvarianten erhältlich.