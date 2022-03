Design der Woche: Keramik-Flächen mit innovativer Optik

An der Wand, am Boden oder auf Möbeln: Keramik-Oberflächen mit innovativer Optik liegen im Trend. Für die Iris Ceramica Group hat Designer Guillermo Mariotto „Luce“ entworfen. Eine antibakterielle Keramik-Oberfläche mit eleganter Struktur, die sich je nach Lichteinfall verändert. Licht ist von jeher ein starkes visuelles Werkzeug, das das Material und den umliegenden Raum enthüllen, formen und zum Leben erwecken kann. „Licht ist in der Lage, den Entwurf zu verbessern. Es verleiht Kurven Wärme und Bewegung indem es die wahre Seele der Oberflächen aus dem Schatten hervortreten lässt“, so Mariotto.

Neue Dimension

Diese Eigenschaften ergänzen perfekt die Keramik, ein Material, das das Licht in seiner ganzen Fülle bestehend aus Bewegung und helldunkel offenbart. Die Neu-Interpretation der keramischen Oberfläche stand für Guillermo Mariotto im Vordergrund. Dabei gelang ihm die Verbindung von Innovation und ästhetischem Anspruch. Es entstand eine Oberfläche, die in der Lage ist, architektonische Räume in eine neue Dimension zu bringen.

Oberfläche mit Mehrwert

Active Surfaces sind Keramiken mit hohen Leistungen, die seit über zehn Jahren auf dem Markt sind, international patentiert und deren besondere Eigenschaften zertifiziert sind. Sie nutzen die fotokatalytischen Eigenschaften von Titandioxid in Kombination mit Silber, wodurch die einfache Keramikplatte in ein öko-aktives Material mit folgenden Eigenschaften verwandelt wird: antibakteriell, antiviral, nicht verunreinigend, ohne Geruchsbelästigung und selbstreinigend.

Erhältlich ist Luce in vier Farben bei Fiandre, Servitengasse 6, 1090 Wien. Preis auf Anfrage.