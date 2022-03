Design der Woche: Farbenspiele des Wassers

Eine neue Armaturen-Kollektion bringt Farbe in jedes Badezimmer: In Zusammenarbeit mit dem britischen Designer-Duo Edward Barber und Jay Osgerby erweitert Axor die im letzten Jahr lancierte Axor One Badezimmer-Kollektion um eine kuratierte Palette ausgewählter, farbiger Armaturen. Sie sind von bestimmten, natürlich vorkommenden Wechselwirkungen zwischen Licht, Farbe und Wasser inspiriert sind.

Von Blau bis Rosa

Das Blaugrün von Aquamarin fängt den chromatischen Charakter eines ruhigen Meeres ein. Coral ist ein warmer, rot-oranger Ton. Ice ist ein helles, gedämpftes Blau, das sich in den Blauschichten von Gletschern und Meereis wiederfindet. Stone ist ein kräftiges Grau, das auf die Überschneidung von Land und Meer verweist. Muschel ist ein kühles, gräuliches Rosa. Sand ist die Farbe der Küste, nass von der ablaufenden Flut.

Glänzende Oberfläche

Die ausgewählten Armaturen aus der Kollektion sind mit einem Glanzfinish versehen, das sich wie eine Wasserschicht über die Oberflächenfarbe legt und ihr Tiefe und Lebendigkeit verleiht. Genau wie Wasser spiegelt diese glänzende Oberfläche die Umgebung wider und bietet gleichzeitig die leicht zu reinigenden Oberflächen, die in einem Badezimmer benötigt werden. Die Armatur ist ab € 1.030 über www.hansgrohe.at erhältlich.