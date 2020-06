Der Run auf das Gründerzeithaus

Die Anzahl an Zinshäusern in Österreich sinkt kontinuierlich. Durch Abbruch von Objekten nimmt der Bestand jährlich um rund ein Prozent ab. Wegen Parifizierungen und Abverkauf von Wohnungen verschwinden Zinshäuser vom Markt. In Wien gibt es derzeit noch etwa 15.000 Gründerzeithäuser aus den Baujahren 1848 bis 1918.

Die Nachfrage nach dem „Wiener Gold“ übersteigt bei weitem das Angebot. Die Folge: Die Kaufpreise steigen. „Die Spitze ist vorerst aber erreicht“, sagt Lene Kern, Investment-Expertin von Otto Immobilien. Gestiegen sind die Kaufpreise zuletzt in Landstraße, Wieden, Hietzing, Währing, Döbling und Brigittenau. Am günstigsten werden Häuser außerhalb des Gürtels in den Bezirken 10., 11., 21. und 22. angeboten, die Mindestpreise liegen bei 660 Euro pro Quadratmeter. Spannende Grätzel wie Naschmarkt und Servitenviertel sind besonders gefragt.

Die Renditen sind niedrig. „In der Innenstadt müssen Käufer mit einem Minimum von 1,4 Prozent rechnen und einem Maximum von sechs Prozent in Simmering und Favoriten“, sagt Kern . In Randlagen ist dafür das Risiko (Fluktuation, Leerstände) höher. Dabei gilt: Niedrige Renditen werden von Käufern akzeptiert, wenn die Lage und die Qualität stimmen. Der Großteil der gehandelten Objekte wird von privaten Investoren erworben. „Ihnen geht es weniger um eine hohe Rendite, als um den Erhalt der Vermögenssubstanz“, sagt der Geschäftsführer von EHL Immobilien, Michael Ehlmaier.