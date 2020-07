Das Zuhause als Spiegel der Persönlichkeit

Gibt es wenig Kontraste in Form, Struktur und Farbe, kann das ein Hinweis auf ein großes Harmoniebedürfnis sein. Kühle und austauschbare Einrichtung kann ebenso für eine gewisse Unnahbarkeit stehen wie das Fehlen von Büchern, Fotos und persönlichen Gegenständen.

Der erste Besuch in der Wohnung des Auserwählten kann also viel über den Menschen verraten. Worauf sollte man besonders achten? "Am wichtigsten erscheint mir das Übereinstimmen vom persönlichen Eindruck eines Menschen mit der Wohnung. Vermittelt beispielsweise der neue Bekannte einen weltgewandten, offenen und herzlichen Eindruck und seine Wohnung ist kaum eingerichtet, ohne persönliche Gegenstände und farblos, entsteht eine große Differenz", sagt Linke.

Wird es mit dem neuen Mann (oder der neuen Frau) ernst, will man irgendwann zusammenziehen. Doch was tun, wenn der eine Antiquitäten und der andere modernes Design liebt? Wenn er kräftige Farben schätzt und sie sich mit Schwarz und Weiß am wohlsten fühlt? Wenn sich Vorlieben und Stile extrem unterscheiden, rät der Wohnpsychologe: "Prüfen Sie, ob beide in Bezug auf die gegenseitigen Werte tatsächlich auf einer Wellenlänge liegen. Ist das geklärt, sollte man sich gegenseitig Raum für den eigenen Stil lassen und Rückzugsbereiche einrichten." Natürlich muss man nicht komplett anders einrichten, wenn ein neuer Partner einzieht. "Eine neue, gemeinsame Wohnung erleichtert aber das Zusammenziehen sehr, weil etwas Neues entsteht, an dem beide zusammen Teil haben", betont Linke. "Das gemeinsame Aneignen ist ein entscheidender Prozess, der sicherstellen kann, dass das Zusammenleben auch wirklich klappt."