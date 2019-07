Das Haus, das sich mit der Sonne dreht

Eine Immobilie, die sich bewegt – ein Widerspruch in sich? Nicht für Robert Konieczny. Der Architekt aus Polen hat mit seinem Büro KWK Promes ein Haus entworfen, dessen beweglicher Teil sich beliebig justieren lässt. Je nach Sonnenstand oder Schattenwunsch. Damit kann man Räume und die Terrasse anpassen – an Sommertagen für mehr Schatten sorgen, an Wintertagen für mehr Sonnenlicht. Das sogenannte „Quadrant House“ wurde 2018 in Polen errichtet und hat eine Wohnfläche von 558.

L-förmiges Haus, beweglicher Schenkel

Das Konzept ist einfach, im Hintergrund aber hochtechnisch. Das Haus besteht aus zwei Blöcken,die L-förmig angeordnet sind. Zwischen den beiden fixen Modulen wandert ein langer Schenkel hin und her, wie ein Zeiger auf einer Uhr. Dieser mobile Gebäudeteil ist eine offene, überdachte Terrasse, die jeweils an den einen oder anderen Gebäudeteil anschließt. Sie fährt auf Schienen, die dezent in den Rasen des Innenhofs verlegt wurden.

Terrasse reagiert auf Sonne