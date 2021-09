Das Büro als Club: So modern ist das neue Office von Vitra

Schreibtische, die in langen Reihen neben- und hintereinander aufgestellt sind, Rasterdecken aus Styropor, und statt Tageslicht beleuchten grelle Neonröhren den dunklen Raum. Aufs Großraumbüro hat spätestens seit der Corona-Pandemie niemand mehr Lust. Aber wie bringt man seine Mitarbeiter zurück ins Büro? Das Schweizer Möbelunternehmen hat ein völlig neues Bürokonzept erstellt. Der KURIER hat sich das beim Hauptsitz des Unternehmens in Basel vor Ort genauer angesehen.

Modell eines neuen Arbeitsplatzes

„Club Office“ nennt Vitra sein Modell des neuen Arbeitsplatzes, das nach der pandemiebedingten Homeoffice-Phase wieder mehr Leben ins Büro bringen soll. „Club“, weil es um Zusammengehörigkeit, Austausch und das gemeinsame Erreichen von Zielen geht. Nora Fehlbaum, CEO von Vitra, möchte das Büro grundsätzlich attraktiver gestalten: „Es muss heute einen Mehrwert bieten. Das Büro muss mehr sein, als ein Ort zum Arbeiten“, erklärt sie.

Gemütliche Einrichtung

Was Fehlbaum konkret damit meint, wird beim Betreten des „Club Office“ schnell klar: Statt auf nüchterne Einzelbüros in unterschiedlichen Grautönen, trifft man hier auf warme Farben, gemütliche Sofa-Kreise, eine einladend gestaltete Kaffeebar und natürliches Tageslicht. Hier vergisst man schnell, dass man sich eigentlich in einem Büro befindet. Stattdessen möchte man es sich gerne auf einem der „Soft Work“-Sitzsysteme gemütlich machen und seiner Kreativität freien Lauf lassen.

Unterschiedliche Bereiche

Auf einer Fläche von rund 300 Quadratmetern vereint das „Club Office“ unterschiedliche Bereiche. „Die Nutzerinnen und Nutzer entscheiden selbst, wie sie den Raum für sich und ihre Bedürfnisse verwenden“, sagt Pirjo Kiefer, Head of Consulting & Planning bei Vitra. Das funktioniert durch flexibel einsetzbares Mobiliar, wie zum Beispiel die „Dancing Wall“ von Vitra, eine mobile Trennwand, mit der sich Räume in unterschiedliche Zonen gliedern lassen.