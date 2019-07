Das Bad wird zum Blickfang

Badezimmer wird Zentrum der Aufmerksamkeit

Als wohl intimster Raum wird er dennoch am meisten vernachlässigt. Bis jetzt, denn das Badezimmer rückt immer weiter in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Laut Christoph Goritschnig von Tenne Bad & Fliesen ziehen in kleine Badezimmer vermehrt Rechteck- und Trapezwannen ein, „meist ovale. Freistehende Badewannen werden gerne in größeren Badezimmern aufgestellt, wo es zudem auch stark um das Design und das Gesamtbild des Badezimmers geht“, erklärt er.

Wohlfühlfaktor ist wesentlich

Um diesen lebbar zu machen, gibt es dem Experten zufolge zahlreiche Möglichkeiten, wie Soundmodule mit Bluetooth. Auch Waschplatz- und Ambientebeleuchtungen mit Bewegungssensoren seien gefragt, mit denen man eine angenehme Atmosphäre schafft und auch bei Nacht einfacher den Weg ins Badezimmer findet.