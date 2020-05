Darf ich das Dach betreten?

Ich bin Mieter in einer ehemaligen Buwog-Anlage. Ich habe vor zehn Jahren die Genehmigung bekommen, dass ich eine Sat.-Schüssel auf dem Dach aufstellen darf. Jetzt wurde der Dachboden gesperrt und ich habe nicht mehr jederzeit Zugang zur Sat-Schüssel. Ich muss aber im Winter hin und wieder den Schnee von der Schüssel schaufeln. Darf die Verwaltung mir nach zehn Jahren einfach so den Zugang verweigern. Wie soll ich jetzt vorgehen?

Wenn keine schriftliche Vereinbarung über den Umfang des eingeräumten Rechtes besteht, kann es diesbezüglich zu unterschiedlichen Auffassungen kommen. Für Ihren Vermieter beinhaltet das eingeräumte Recht auf dem Dach eine Sat- Schüssel zu montieren offensichtlich nicht auch das Recht, jederzeit über den Dachbodenraum zur Sat-Schüssel zu gelangen. Meines Erachtens kann Ihnen der Vermieter den Zutritt zur Sat- Schüssel nicht generell verwehren. So muss Ihnen (bzw. entsprechend ausgebildeten Fachkräften) der Zugang für Wartungsarbeiten etc. ermöglicht werden. Von einem generellem Recht, jederzeit den Dachboden als Zugang nutzen zu können würde ich nur dann ausgehen, wenn dies ausdrücklich vereinbart wurde. Es gilt dabei zu beachten, dass auch Profis, die üblicherweise auf Dächern arbeiten (z.B. Dachdecker) bei Arbeiten am Dach entsprechend abgesichert sind. Es wäre bedenklich, wenn es Ihr Vermieter gestattet, dass Sie ohne Sicherung das Dach betreten.

Unser Hausverwalter geht nächstes Jahr in Pension. Die 14 Eigentümer haben über einen neuen abgestimmt. Ich bin mit der Entscheidung nicht einverstanden und möchte daher den Verwaltervertrag nicht unterschreiben. Was passiert dann? Bekomme ich trotzdem alle Abrechnungen?