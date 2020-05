Damit der Auszug reibungslos klappt

Was fällt alles unter die normale Abnützung?



Wer auszieht, muss die Wohnung so zurückgeben, wie er sie übernommen hat. Die übliche Abnützung muss der Eigentümer akzeptieren, denn sie wurde durch die Zahlung der Miete abgegolten.



Nicht immer sind sich Mieter und Vermieter darüber einig, was unter die normale Abnützung fällt. "Der Mieter darf Bilder und Regale an die Wand hängen, die Bohrlöcher muss er nicht sanieren", bringt Cejpek ein Beispiel. "Faustgroße Löcher in der Decke, die zum Beispiel durch das Anbringen einer Schaukel verursacht wurden, entsprechen jedoch nicht mehr dieser üblichen Abnützung." Kleine Kratzer im Parkettboden sind ganz normal, wenn aber der Boden - etwa durch Haustiere - übermäßig beansprucht ist, kann der Vermieter sehr wohl verlangen, dass die Oberfläche abgeschliffen und versiegelt wird.



In Punkto Ausmalen ist die Rechtslage nach wie vor nicht eindeutig, daher muss man diese Frage im Einzelfall klären. Grundsätzlich gilt: Hat der Mieter eine nicht neu ausgemalte Wohnung übernommen, muss er natürlich auch nicht zu Pinsel und Farbe greifen, wenn er auszieht. Wurde frisch ausgemalt übergeben, gilt die Regelung der üblichen Abnützung. Leichte Gebrauchsspuren an den Wänden müssen also nicht entfernt werden. "Selbst wenn im Vertrag keine Ausmal-Verpflichtung enthalten ist, muss aber der Vermieter schwarze Wände oder Eigen-Kreationen von Kleinkindern nicht hinnehmen", so Cejpek.