Comeback der Zinshäuser

"Da wir im Jahr eine Zuwanderung von 100.00 Personen haben und auch die Geburtenrate wieder steigen wird, wird die Wohnversorgung in Wien auch in den nächsten Jahren kritisch bleiben", sagt Eugen Otto, Chef von Otto Immobilien. Große Wohnprojekte am Stadtrand seien wichtig, das innerstädtische Wohnangebot ebenso. Daher werde der Ausbau ungenutzter Dachflächen in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen. Derzeit ist der Ausbau eines Dachbodens rechtlich und statisch ein anspruchsvolles Vorhaben, Erleichterungen wären wünschenswert.