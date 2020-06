Café Hummel: Alter Schmäh in neuem Glanz

"Der Schmäh rennt noch so wie vorher." Das ist die Hauptsache für Wolfgang Helfer. Er ist seit 20 Jahren Stammgast im Café Hummel in der Josefstadt und saß auch am ersten Öffnungstag nach der sechswöchigen Renovierung, wieder an seinem Platz. Der Tisch ist allerdings neu. Bis auf einige Elemente, wie der alte Holzfußboden im Fischgrätmuster oder die klassischen Luster, wurde so ziemlich das gesamte Café erneuert. "Vor allem die Technik ist komplett neu. Wichtig war uns dabei, verstärkt auf Energieeffizienz zu schauen", erzählt Georg Palischek, Ehemann der Hummel-Chefin Christina Hummel. Sie habe die Renovierung bereits seit zwei Jahren geplant, allein ein Jahr tüftelte die Chefin den Ablauf der Bauarbeiten aus, war selbst jeden Tag auf der Baustelle. "Sonst hätten wir das nicht in so kurzer Zeit geschafft", lobt Palischek seine Frau, die das Lokal in dritter Generation leitet.