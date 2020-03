Café, Bar und Restaurant in einem

Die Räumlichkeiten und damit auch das Farbkonzept durchzieht ein orangeroter Faden, der sich in vielen Details bemerkbar macht. „An jeder Ecke gibt es ein anderes Highlight zu sehen“, fasst Philipp Brandstätter von Branddesigners zusammen, der gemeinsam mit Andreas Pust für die Innenausstattung verantwortlich war. „Damit man bei jedem Besuch immer etwas Neues entdecken kann.“ Es treffen 70er-Jahre Retro-Elemente auf modernes Design und ein von Lichterloh.tv entwickeltes Lichtkonzept. Gemütliche Ledercouchen sind rund um die zentrale Theke angeordnet.

Wandelt sich mehrmals

Besonders spannend: Geplant ist, dass sich das Lokal im Laufe des Tages mehrmals wandelt. Zunächst wird die „ Praterstraße“ als Morgenespresso in den Tag starten, um sich dann wenig später in eine Location für den Mittagstisch zu wandeln und schließlich ein gemütliches Nachmittagscafé zu bieten. Am Abend soll das Lokal schließlich eine Afterwork-Cocktailbar sein, in den Nachtstunden ein Treffpunkt für Musik-Liebhaber samt Tanzfläche wird. Multi-Channel Gastronomie nennt man das Konzept.