Burgenländische Bauten aus Holz ausgezeichnet

In der Kategorie „Wohnraum-Erweiterung“ ging die Auszeichnung an das Ferienhaus Leitgeb-Wascher in Podersdorf am See. Der lang gestreckte Baukörper mit einer Fassade aus Lärchenholz wurde innen mit Birkensperrholzplatten verkleidet. Geplant von Sloboda & Steiner / Thomas Wascher, gebaut von Holzbau Thaler.

Gewerblicher Bau für Weingut in Gols