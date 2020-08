Buntes Interieur vom Designer

Dasselbe geschehe, wenn ein Gemälde, eine Fotografie, ein Interieurdesign oder ein Text die Menschen in seinen Bann zieht. „Diese Dinge haben die Macht, Menschen an einen anderen Ort zu transportieren – sie tragen eine Art Magie in sich.“ Auch in seinen Arbeiten will er dem Betrachter, Besucher oder Bewohner die Möglichkeit geben, dem Alltag zu entfliehen – zumindest für den Moment. Dafür ist Hall stetig auf der Suche nach „einem Ort, einem Gefühl, das schöner, ungewöhnlicher, intensiver und lebendiger ist, als alles, was er bisher erlebt und gespürt hat“ – um es im Anschluss in einem Gemälde, einem Hotelzimmer oder einem Möbelstück festzuhalten.