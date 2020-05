Büromieten in Wien stabil

Dieses Jahr werden in Wien 180.000 Quadratmeter neue Büroflächen auf den Markt kommen. Das ist deutlich weniger als in den vergangenen Jahren. Das hängt auch damit zusammen, dass sich kaum Entwickler finden, die ein Bürohaus bauen, ohne den Großteil der Flächen bereits vorvermietet zu haben.



Die drei größten Bürohäuser, die heuer fertiggestellt werden sind das spacemovement in der Muthgasse im 19. Bezirk, das Media Quarter Marx in der Henneberggasse und der MGC-Office-Park in der Modecenterstraße, beide im 3. Wiener Bezirk, alle drei mit rund 25.000 Quadratmeter Fläche. Viele geplante Bauprojekte werden in die nächsten Jahre verschoben oder reduziert realisiert.