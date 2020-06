Blüten, die Eis und Schnee trotzen

„Der Winter-Duftschneeball beginnt schon ab November oder Dezember zu blühen“, sagt Wolfgang Praskac. Die in der Knospe tiefrosa, später aufhellenden Blüten erscheinen in Büscheln schon bevor das Laub austreibt und duften sehr stark. Die Blüte hält bis April an, der Strauch wird zwei bis drei Meter hoch.