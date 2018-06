Betriebskosten: Zeit für die Abrechnung

Kommen Zweifel an der Richtigkeit der Abrechnung auf, können Mieter in die Rechnungsbelege Einsicht nehmen. Diese dürfen bei der Verwaltung eingesehen und auf eigene Kosten kopiert werden bzw. darf der Verwalter einen Kostenersatz für Kopien verlangen (rund 0,50 Euro pro Kopie). „Allerdings gilt dieses Einsichtsrecht sowie das Recht auf Ausfolgung von Kopien nur innerhalb von sechs Monaten ab Rechnungslegung“, betont Walzl-Sirk. In der Regel endet diese Frist etwa zum 31. Dezember. „Mieter von Genossenschaftswohnungen haben nur sechs Monate Zeit, begründete Einwände gegen die Abrechnung vorzubringen“, so die Mietrechtsexpertin. Mieter haben aber auch die Möglichkeit, die Abrechnung bei der Schlichtungsstelle inhaltlich prüfen zu lassen, dies ist drei Jahre rückwirkend möglich. „Wenn man die Abrechnung bekommt, hilft es, die Einzelpositionen mit jenen des Vorjahres zu vergleichen. Sind sie ein paar Euro erhöht, dann ist das im Rahmen“, sagt Walzl-Sirk. Sind aber bei einzelnen Ausgabepositionen größere Sprünge ersichtlich, sollte man dem auf den Grund gehen. Ob die Höhe der Betriebskosten für die eigene Mietwohnung angemessen sind, kann auch online mithilfe des Betriebskostenrechner der Stadt Wien überprüft werden: www.wien.gv.at

Die monatlichen Nettobetriebskosten (inklusive zehn Prozent Umsatzsteuer) pro Quadratmeter Nutzfläche betragen durchschnittlich 2,03 Euro. Für eine 70 Quadratmeter große Wohnung liegen die monatlichen Betriebskosten bei rund 142 Euro, das sind 1705 Euro im Jahr, errechnet die Mietervereinigung. Der individuelle Betriebskostenanteil pro Wohnung ergibt sich aus der Gesamtnutzfläche des Hauses, wobei Keller, Dachbodenanteile, Balkone und Terrassen im Bereich des Mietrechtsgesetzes (MRG) nicht mitgerechnet werden. Hat die Mietwohnung etwa 75 Quadratmeter und das Haus eine Gesamtfläche von 750 Quadratmetern, zahlt der Mieter zehn Prozent der im Haus anfallenden Betriebskosten.