Baustart für „Das Gesundheitsquartier“

Auf dem Areal des alten Frachtenbahnhofs nahe des Wiener Hauptbahnhofs entsteht neuer Wohnraum: Das Quartier am Helmut-Zilk-Park will gesundes Wohnen im Grünen ermöglichen. Das Zentrum bildet ein rund 70.000 Quadratmeter Grünraum. Die geschickte Planung der Straßen sowie der Bau von Garagen (mit 15 Autostellplätzen und 70 Stellplätzen für Fahrräder) ermöglichen es, dass der neu geschaffene Stadtteil weitestgehend zu Fuß begehbar ist. Der neu geschaffene Stadtteil ist bestens an das öffentliche Verkehrsnetz angeboten und ermöglicht so kurze Wege in die Innenstadt. 31 frei finanzierte Eigentumswohnungen verteilen sich auf fünf Etagen und variieren nach Größe und Grundriss. Wohnflächen gibt es von 48 bis 126 Quadratmeter, jede Einheit verfügt über eine Freifläche. Die Fertigstellung erfolgt im Winter 2018. www.at-home.co.at