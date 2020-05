Balkon: Tun und lassen was man will?

Der Frühstückskaffee macht gleich doppelt so munter, wenn man ihn auf dem Balkon genießen kann. Das Essen schmeckt draußen noch besser und ein kleiner Umtrunk mit Freunden ist auf der Dachterrasse viel lustiger als im Wohnzimmer. Wer einen Balkon, eine Loggia oder eine Terrasse hat, will diesen Freiraum in den warmen Monaten natürlich ausnützen. Doch aus dem Naherholungsgebiet kann leicht ein Krisenschauplatz werden - zumindest, wenn die Nachbarn eine andere Vorstellung von der üblichen Nutzung des Balkons haben.



Das Gesetz orientiert sich an der alten Weisheit: Die Freiheit des einen endet dort, wo die es anderen beginnt. In der Sonne zu liegen, die Wäsche aufzuhängen oder einmal ein Möbelstück zwischenzulagern, stört niemanden und ist natürlich erlaubt. Wer aber die Nächte durchfeiert, muss mit einer Anzeige bei der Polizei rechnen. Wenn die Beamten feststellen, dass der Lärm das ortsübliche Maß überschreitet, ist eine Geldstrafe fällig. Doch nicht nur Lärm, auch Gerüche können zum Problem werden.