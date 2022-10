Tischlein deck’ dich: Der Beginn der Esskultur in Österreich

In den frühen 1950er-Jahren, als der Wirtschaftsaufschwung nach dem Krieg begann, änderten sich auch die Ess- und Ernährungsgewohnheiten der Österreicher. Die Lust am Kochen stieg und somit auch die Freude an der Ästhetik des Essens und des Tischdeckens.

„Schöner Essen“ war nun kein Eliten-Thema mehr, sondern wurde auch für den Mittelstand relevant und erschwinglich. In diesem Kontext ist der Aufstieg des im Steyrtal (OÖ) ansässigen Besteckerzeugers Neuzeughammer Ambosswerk zu beobachten.