Ausstellung: Die besten Bauten Europas

Im von hohen Wohnungspreisen geplagten Amsterdam stieß die Idee zur Neukonzeption des Plattenbaus Kleiburg auf offene Ohren. „Die ursprünglichen Grundrisse von rund 55 Quadratmetern blieben bestehen, aber es wurde die Möglichkeit geschaffen, mehrere Wohnungen zusammenzulegen“, so Kurator Ivan Blasi von der Fundació Mies van der Rohe. „Mit diesem Konzept wurden verschiedene Zielgruppen angesprochen.“

Viele Bewohner kauften sich daher zwei oder drei der Apartments, die sie – auch über verschiedene Etagen – zusammenlegten. Eine Gruppe erwarb gar neuen Wohnungen und machte daraus so etwas wie eine „Groß-WG“.

Auch in Wien ist es bereits Thema, wie man künftig mit Großwohnbauten wie die Großfeldsiedlung oder die Rennbahnweg-Siedlung umgeht. Die meisten dieser Bauten erreichen ein Alter um die 40 Jahre. Sie wurden zwar stetig instand gehalten und gewartet, aber grundsätzlich stellt sich die Frage, wie eine gemischte soziale Struktur erhalten und ein Generationenwechsel eingeläutet werden kann. „Die AzW-Ausstellung ist dahingehend eine Ermutigung, neue Modelle wie Kleiburg auszuprobieren“, sagt Angelika Fitz.

Auch das beste Nachwuchsprojekt des Mies van der Rohe Awards, Navez in Belgien, setzt in dieser Hinsicht neue Standards: Das Gebäude wurde 2015 an einer der wichtigsten Einfahrtsstraßen in Brüssel errichtet. Es sollte dem Viertel eine neue Identität geben und Wohnraum für kinderreiche und einkommensschwache Familien bieten. Das Architekturbüro MSA/V+ setzte diesen Anspruch mit einem Landmark-Building mit fünf große Wohnungen, die alle lichtdurchflutet gestaltet sind, um. Die helle Fassade aus Ziegelsteinen stammt übrigens vom österreichischen Ziegelhersteller Wienerberger.

Insgesamt 355 Projekte aus 36 europäischen Ländern wurden beim Mies van der Rohe Award eingereicht. Die international besetzte Jury reiste quer durch Europa, um die einzelnen Projekte zu besichtigen. Die Architekten ließen sich dabei einiges einfallen, um ihre Bauten kreativ zu präsentieren, wie AzW-Direktorin Angelika Fitz berichtet: Das Team um den französischen Architekten Rudy Ricciotti etwa galoppierte mit Pferden zum Projekt, dem Rivesaltes Memorial Museum.