Aussteigen: Wohnen in und mit der Natur

„In unserem Mini-Dorf Kerjégu wohnen ganzjährig nur noch Agnès, Anton und ich. Unsere nächste Nachbarin Mado ist leider vor kurzem verstorben“, so Regine. Im Sommer sind fünf weitere Bewohner vor Ort, Engländer und Franzosen, die in ihren Ferienhäusern Urlaub machen. Die mit dem Auto in 45 Minuten erreichbaren Strandorte Guidel-Plage und Larmor-Plage erwachen im Sommer zum Leben. An ihrem Sehnsuchtsort konnten sie ihr Ziel – ein einfaches aber sinnvolles Leben im Einklang mit der Natur – umsetzen.

Nahrung selbst anbauen

Sie bauen ihre Nahrung weitgehend selbst an, kaufen nur das Nötigste im Supermarkt. Der Frühling ist die Lieblingsjahreszeit von Regine und Anton: „Momentan ist der Waldboden mit blauen Glockenblumen übersät, die Himbeersträucher blühen, was die Bienen sehr freut.“ Wer von einem Leben in der Natur träumt, dem rät Regine, es zu wagen: „Sicher kann ein finanzielles Polster den Start erleichtern. Den Traum sollte man aber nicht zu lange aufschieben.“ Sie weiß: Hauspreise am Land sind niedriger als in der Stadt. Verlockungen zum Geldausgeben wie Kinos, Cafés, Restaurants und Geschäfte gibt es kaum. „Viele Freizeitangebote sind hier kostenlos, wie der Waldspaziergang, Tiere beobachten und im Fluss baden.“