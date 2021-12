Auf Marilyn Monroe's Spuren: Luxuriöse Filmkulisse zum Verkauf

Zugegeben, Schnäppchen ist das Luxus-Anwesen in Idaho keines: Für 15,99 Millionen US-Dollar (ca. 14,2 Millionen Euro) vermarktet Engel & Völkers derzeit ein schmuckes Haus samt 4 Hektar Grund inmitten der Berge von Sun Valley, einem begehrten Ort im Blaine County im US-Bundesstaat Idaho. Auf dem Grundstück befinden sich ein Haupthaus, ein separates Gästehaus sowie eine Scheune für festliche Anlässe. Doch das Objekt ist kein Unbekanntes: „Das Gästehaus des Anwesens blickt auf eine lange Geschichte zurück. Es diente früher als Gemischtwarenladen, Tankstelle und vor allem als ‚Grace's Diner’ in der Filmkomödie ‚Bus Stop’ von 1956 mit Marilyn Monroe in der Hauptrolle. Die Immobilie zählt zu den teuersten Objekten, die derzeit im US-Bundesstaat Idaho zum Verkauf stehen”, so Travis Jones, Immobilienberater bei Engel & Völkers Sun Valley.