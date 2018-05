Auf die Plätze, fertig, wohnen

Mit einer Fertighausquote von 34,6 Prozent rangiert die Alpenrepublik im europäischen Mittelfeld. Angeführt wird die Statistik von Skandinavien: In Schweden liegt die Quote bei 80 Prozent und ist die mit Abstand höchste in ganz Europa. Mit Finnland (65 Prozent) folgt ein weiteres nordeuropäisches Land. Den Grund dafür findet man in den Geschichtsbüchern: Nordische Länder blicken wegen des großen Waldvorkommens auf eine lange Tradition mit Fertighäusern in Holzbauweise zurück. Schon in den 60er-Jahren wurden 60 Prozent aller Schwedenhäuser aus Fertigteilen errichtet. Die Anfänge reichen allerdings noch viel weiter zurück. Die ursprüngliche Idee soll nämlich von Leonardo da Vinci stammen.

Österreichs erstes Fertighaus steht übrigens seit dem Jahr 1910: Errichtet wurde es von Hartl Haus für die Internationale Jagdausstellung in Wien. Im Anschluss wurde es ab- und am Firmenstandort im Waldviertel wieder aufgebaut. Bewohnt wird es bis heute. Wer fürchtet, ein Fertighaus aus Holz könne in punkto Wertbeständigkeit mit anderen Bauweisen nicht mithalten, irrt also. Murhammer: "Die ÖNORM 2320 definiert, dass ein Holzhaus hundert Jahre halten muss. Die tatsächliche Lebensdauer hängt aber immer auch von den Wartungsintervallen ab."