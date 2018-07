Alte Donau: Revival der Wiener Riviera

Das Unternehmen hat schon mehrere Dutzend Projekte an der Alten Donau realisiert, derzeit hat es drei Wohnungen in der Cherubinistraße im Angebot und plant ein Projekt direkt am Wasser an der Adresse An der oberen Alten Donau 147 mit acht Wohnungen. Der Verkauf dafür startet demnächst. Sattlegger: „Die Nachfrage ist sehr hoch, vor allem für jene Wohnungen mit Donau-Blick.“

Der Boom an der Alten Donau führt allerdings zu einer Veränderung in der Bewohnerstruktur. Ein symbolisches Beispiel dafür ist das Projekt „Der Goldene Schwan“ am Schüttauplatz in Kaisermühlen. Es liegt genau in jenem Grätzl, wo einst die Kult-Serie „Kaisermühlen Blues“ spielte und Charaktere wie Burschi Leitner, Joschi Täubler und Gitti Schimek das Vorstadtleben zelebrierten.

Im „Goldenen Schwan“ werden derzeit 24 Wohnungen gebaut, die im Frühjahr 2020 bezugsfertig sind. Die künftigen Bewohner genießen demnächst den Ausblick über den Park und im Dachgeschoß sogar bis zur Donau. Die Ausstattung der Wohnungen ist sehr hochwertig. „Unsere Kunden kommen mittlerweile zu 30 Prozent aus dem englischsprachigen Raum, viele arbeiten in der UNO-City“, erzählt Immobilienunternehmerin Edith Krauss.