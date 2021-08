Alleskönner Lavendel: Von Anbau und Pflege bis zum DIY Projekt

Wichtige Tipps für gute Lavendel Ernte

Vor der erfolgreichen Ernte ist vor allem das regelmäßige Zurückschneiden der Pflanze wichtig. Der Lavendel-Bauer erklärt: „Der erste Schnitt sollte im zeitigen Frühjahr erfolgen. Es sollte möglichst keinen Frost mehr geben, der Lavendel darf aber noch nicht ausgetrieben haben. Zwei Drittel der Pflanze können abgeschnitten werden. Das sieht im ersten Moment zwar nach viel aus, aber sonst droht die Pflanze mit der Zeit zu verholzen. Wichtig : Nicht zu tief ins alte Holz schneiden, am besten ein Stück über dem Austrieb des Vorjahres. „Der zweite Schnitt erfolgt im Sommer, am besten, kurz bevor der Lavendel verblüht. So hat er noch ausreichend Kraft für eine zweite Blüte. Abgeschnitten werden die langen Blütenstiele, was in etwa einem Drittel entspricht.“ Wer sich auch im Winter noch am Duft seines Lavendels erfreuen möchte, trocknet die Blüten: „Zu kleinen Sträußen gebunden, kopfüber hängend sollte er 1-2 Wochen im dunkeln trocknen. Sobald die Blüten leicht abperlen, ist er fertig“, erklärt der Experte. Die beruhigende Wirkung der Heilpflanze funktioniert nicht nur über den Duft, sondern auch als Tee genossen. Tipp vom Fachmann: „Auch gegen Sonnenbrand wirkt Lavendel-Öl Wunder. Einige Tropfen mit Kokosöl mischen und auf die verbrannte Haut auftragen.“