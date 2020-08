Ändert sich der Mietvertrag, wenn das Haus verkauft wird?

Ich bin Mieterin, mein Vertrag ist unbefristet. Das Haus, in dem sich die Wohnung befindet, soll nun verkauft werden. Was passiert mit meinem Vertrag?

Bei zweiseitigen Verträgen, also auch bei Mietverträgen, ist es prinzipiell nicht möglich, dass ein Vertragspartner – Vermieter oder Mieter – ohne Zustimmung des anderen Vertragspartners seine Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag an einen Dritten abtritt bzw. weitergibt. Im Bereich des Kündigungsschutzes, bei gänzlicher oder auch nur teilweiser Anwendbarkeit des Mietrechtsgesetzes (MRG), gibt es allerdings Ausnahmen. Verkauft der Vermieter die Liegenschaft (samt Gebäude), tritt der Käufer nach dem MRG auf Vermieterseite in alle bestehenden Mietverträge ein, der Käufer wird zum neuen Vermieter aller Mieter. Für die Mieter ändert sich durch den Eigentümerwechsel nichts, ihre Mietverträge gelten unverändert weiter. Der neue Vermieter kann daher aufgrund des Eigentümerwechsels keinen Mietvertrag kündigen oder den Zins erhöhen.