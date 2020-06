Achtung: Brandgefahr

Rund 25.000 Brände gibt es jährlich in Österreich. In der Weihnachtszeit muss die Feuerwehr besonders oft ausrücken, denn Adventkränze und geschmückte Tannen sind häufige Auslöser. Doch mit einigen Schutzmaßnahmen lassen sich viele Gefahren begrenzen.

Rauchmelder, wie sie etwa in Kärnten in allen Wohnräumen Pflicht sind, können zwar kein Feuer verhindern, sie machen aber darauf aufmerksam: "Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn man im Schlaf davon überrascht wird", sagt Christian Feiler, Oberbrandrat der Wiener Berufsfeuerwehr. Feuerlöscher sollten deutlich sichtbar an der Wand montiert und regelmäßig gewartet werden, damit das Gerät im Notfall auch funktioniert.

Gerät Der Christbaum, der häufig bis nach den Feiertagen in den Wohnungen bleibt und immer mehr austrocknet, zum Beispiel durch eine vergessene Kerze in Brand, muss man schnell handeln. "Wer weder den Feuerlöscher noch einen Kübel mit Wasser bereitgestellt hat, hat keine Chance, den Brand zu löschen", betont Feiler. Denn ein ausgetrockneter Nadelbaum in Kombination mit Kugeln und Schmuck aus Plastik steht binnen Sekunden in Vollbrand und kann sogar eine Druckwelle auslösen.