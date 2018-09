60 Lehmkegel für Weltausstellung in Dubai

Die Weltausstellung in Dubai findet von 20. Oktober 2020 bis 10. April 2021 statt, es ist die erste EXPO in einem arabischen Land. 180 Länder nehmen daran teil, 25 Millionen Besucher werden erwartet. „Connecting Minds, Creating the Future“ – die EXPO 2020 in Dubai stellt die Frage nach Zukunftsvisionen, Konzepten und Technologien über das Zusammenleben in einer zunehmend vernetzten Welt. Thematisch sowie architektonisch gliedert sie sich in die drei Bereiche: Opportunity, Mobility und Sustainability. Österreich hat sich für das erste Thema entschieden.