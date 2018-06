Immobilien: Osteuropa ist immer noch ein Investment wert

Wobei statistische Zufälle das Ergebnis beeinflussen können. Dass in Tschechien die Investitionen heuer um 60 Prozent zurückgegangen sind, habe vor allem damit zu tun, dass mehrere große Projekte im ersten Halbjahr 2017 angefallen sind, weiß Ofner. Aussagekräftigere Daten wird es erst zu Jahresende geben. In den vergangenen drei Jahren war das Investitionsvolumen in Tschechien fast so hoch wie in Polen. Dass es in den ersten Monaten dieses Jahres gesunken ist, war daher keine wirkliche Überraschung.

Insgesamt wurde in den CEE-Staaten im ersten Halbjahr 5,13 Milliarden Euro in Gewerbeimmobilien investiert. Das bedeutet ein Plus von einem Prozent. Die Nachfrage bleibt also hoch.

Am heimischen Markt für Gewerbeimmobilien wurden im ersten Halbjahr dieses Jahres 2,3 Milliarden Euro investiert. Die Renditen sind geringer als in Rumänien oder Polen, aber dafür gibt es auch eine höhere Sicherheit, das eingesetzte Kapital wieder zurückzubekommen.

Die deutlichsten Verschiebungen bei Immo-Investitionen in Österreich gab es zwischen den Bereichen Büro (minus 63 Prozent) sowie Einzelhandel (plus 258 Prozent) und Wohnen (plus 124 Prozent). Wobei die Spitzenrendite im Bürobereich von 3,80 Prozent um rund ein halbes Prozent höher ist. Chefanalyst Martin Ofner hat eine Erklärung dafür: „Es sind heuer weniger Produkte im Bürobereich auf dem Markt.“

Andreas Anzenberger