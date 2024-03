Zug fährt ab: Bitte warten . . . .

Bei Wohnimmobilien bestimmt die Lage nach wie vor den Preis. Wenn es um die Qualität einer bestimmten Lage im städtischen Raum geht, ist die gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr ein wichtiger Faktor.

Das konnte man bereits in der Vergangenheit beobachten: Wenn neue U-Bahn-Stationen geplant wurden, haben Grundstücke und Immobilien in der Umgebung an Wert gewonnen. Bauträger wissen genau, wo neue Stationen entstehen. Sie versuchen, rechtzeitig vor Ort zu sein und Projekte zu entwickeln, um die Wertsteigerung mitzumachen.