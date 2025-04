Kranker Kriecherlbaum? Ursachen und Maßnahmen bei Wucherungen

Er ist fast in Vergessenheit geraten: der Kriecherlbaum, auch Mirabelle genannt. Auch KURIER-Leserin Anna Becker hat einen 40 Jahre alten Baum in ihrem Garten, der „ fantastische Früchte trägt. In den vergangenen zwei Jahren hat der Baum viele warzenähnliche Ausbuchtungen bekommen. Freunde sagten, das sei Baumkrebs. Wie können wir den Baum behandeln? Kann man die Erkrankung hinauszögern?“