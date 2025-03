Pfirsichbaum schneiden: Was tun, wenn der Baum falsch wächst?

Noch ein Tipp: Wenn der Fruchtbehang einmal zu dicht ausfällt, zahlt es sich hinsichtlich Fruchtqualität und gegen Astbruch aus, junge, noch grüne Früchte auszupflücken, um die ganze Kraft in die verbleibenden Früchte zu lenken. Für eine gute Ernte.

Gartenexperte Wolfgang Praskac erklärt, wie geschnitten wird: „Pfirsichbäume werden nicht im Winter geschnitten, sondern im zeitigen Frühjahr, wenn die Knospen aufbrechen. Ältere Bäume können auch im Sommer geschnitten werden. Pfirsiche setzen ihre Früchte am zweijährigen Holz an. Das bedeutet, abgetragenes Holz wird reduziert, um neuen Durchtrieb anzuregen und zu fördern. Dabei wird auf einen lockeren, lichten Kronenaufbau geachtet, der das Abtrocknen der Blätter und die Gesundheit fördert. Im konkreten Fall braucht die Krone wieder mehr Symmetrie. Als Erstmaßnahme sollten dünne Triebe eingekürzt werden, damit keine Stütze mehr notwendig ist. Sollte der Durchtrieb auf der schwächeren Seite nicht ausreichen, kann man im Folgejahr noch weiter einkürzen.“

