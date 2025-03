Vom Zimmer in den Garten: So retten Sie die Frühlingboten

Nicht zu lange warten: Floristin Sonja Joham betreibt das Geschäft „Das Blumenmädchen“ in Wien-Döbling und hat Tipps für die nachhaltige Freude an den bunten Pflanzen: „Bei Frühlingsblühern mit Zwiebeln, dazu gehören Narzissen, Hyazinthen, Tulpen und Muscari, am besten nur die verblühten Stiele abschneiden. Die Blätter eintrocknen lassen, denn sie sammeln Vorratsstoffe, die in der Zwiebel eingelagert werden. Noch einmal ein wenig gießen und düngen und im Töpfchen lassen. Im April ist der richtige Zeitpunkt, diese Frühlingsblüher in den Garten in durchlässige Erde zu setzen, idealerweise an einen sonnigen bis halbschattigen Platz. Die Spitze der Zwiebel sollte dabei nach oben zeigen. Alle anderen Pflanzen wie Primeln, Violen, Bellis und Steinbrech bis April weiterhin feucht halten, Verblühtes wegzupfen und dann können Sie die Blumenballen ebenfalls im Garten oder auf der Terrasse aussetzen, wo sie viele Jahre gedeihen können.“