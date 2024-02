Wer muss die Reparatur für beschädigte Postkästen bezahlen?

Experten beantworten Ihre Leserfragen jeden zweiten Montag am KURIER-Telefon. Rufen Sie an oder schicken Ihre Fragen per E-Mail an immo@kurier.at

Ich bin Mieterin einer Wohnung. Der Postkasten, der laut Auskunft der Post im Eigentum des Vermieters steht, ist beschädigt worden. Die Hausverwaltung lehnt im Auftrag des Eigentümers die Bezahlung der Reparatur ab. Auch meine Haushaltsversicherung will die Kosten nicht übernehmen, da der Postkasten außerhalb der Wohnung liegt. Was kann ich jetzt noch tun?